Агаларов будет готов к следующему матчу «Ахмата» в РПЛ

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов вернётся в строй к следующему матчу его клуба в Российской премьер-лиге – против «Оренбурга». Он запланирован на грядущее воскресенье, 20 августа.

Напомним, что форварда не было в составе грозненцев в прошлом матче клуба в рамках РПЛ против «Сочи» (2:1), также он не попал в заявку «Ахмата» на сегодняшний матч против «Пари НН».

«Все еще испытывает определенный дискомфорт, поэтому тренерский штаб принял решение не рисковать его здоровьем. К игре в Грозном с «Оренбургом», - пишет «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Ахмата».

Текстовую трансляцию игры «Пари НН» - «Ахмат» проводит портал LiveResult.ru.