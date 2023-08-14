Ташуев: «Нам так часто задают вопрос о травмированных, я не пойму почему»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Какова сейчас ситуация с травмированными, восстановился ли кто-то к этому матчу?

- У нас девять резервистов сегодня. Нам так часто задают этот вопрос, я не пойму почему. У нас, как у всех, футболисты живы-здоровы, есть травмированные, как у всех команд. Достаточно большая обойма.

- Почему сегодня слева в защите будет играть Харин, а не Быстров?

- Такой выбор состава на этот матч.

- У вас было меньше времени на подготовку к этому матчу, чем у соперника, может ли это сказаться на игре?

- Я думаю, четыре дня - вполне достаточно для того, чтобы подготовиться и восстановиться. О других проблемах надо думать.