Ташуев: «Нам так часто задают вопрос о травмированных, я не пойму почему»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».
- Какова сейчас ситуация с травмированными, восстановился ли кто-то к этому матчу?
- У нас девять резервистов сегодня. Нам так часто задают этот вопрос, я не пойму почему. У нас, как у всех, футболисты живы-здоровы, есть травмированные, как у всех команд. Достаточно большая обойма.
- Почему сегодня слева в защите будет играть Харин, а не Быстров?
- Такой выбор состава на этот матч.
- У вас было меньше времени на подготовку к этому матчу, чем у соперника, может ли это сказаться на игре?
- Я думаю, четыре дня - вполне достаточно для того, чтобы подготовиться и восстановиться. О других проблемах надо думать.
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