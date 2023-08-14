Тошич считает Чалова лидером ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился комментарием о форварде «армейцев» Фёдоре Чалове.

«Чалов — лидер команды на поле, как и Акинфеев. Он довольно молод, но уже имеет огромный опыт выступлений за клуб. Трансфер в Европу? Он очень ценный игрок. Для ЦСКА это будет потеря. И для всего чемпионата», — цитирует Тошича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Чалов появился на поле в семи матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи. Стоит отметить, что четыре гола форвард оформил с одиннадцатиметровой отметки.

За четыре тура ЦСКА набрал девять очков и занимает третье место в чемпионате России.