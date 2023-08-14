Бубнов – о Евсееве: «Если к сентябрю он не исправит положение, то его дни в Воронеже сочтены»

Эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного тренера воронежского «Факела» Вадима Евсеева.

Бубнов отметил, что, если судить по результатам, то команда смотрится значительно хуже, чем в прошлом сезоне, а с Василенко (прим. – бывшим тренером «Факела») она хотя бы набирала очки.

«По игре «Факел» выглядит относительно неплохо. Евсееву даже удаётся усиливать игру заменами. Но если к сентябрю он не исправит положение, то его дни в Воронеже сочтены», - добавил он в разговоре со Sportbox.

«Факел» после четырех проведенных туров занимает последнее место в турнирной таблице и является единственной командой, у которой нет очков.