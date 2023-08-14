Пономарёв — о Захаряне: «Рановато ему уезжать»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на предстоящий переход хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Рановато ему уезжать, ему всего 20 лет. Он еще не окреп, не заматерел в динамовской команде. Ему бы еще два-три года поиграть здесь, вот тогда можно было бы переходить», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Эксперт заявил, что Захарян может затеряться в Испании, ведь там все от него будут требовать голов, а если у него не получится сразу себя проявить, то он может присесть на скамейку.

Ранее сообщалось, что Захарян пока не согласовал срок контракта с «Реал Сосьедадом».