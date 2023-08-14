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«Спартак» интересуется защитником «Бетиса» Луисом Фелипе

14 Августа 2023 • 18:57 Комментировать

Московский «Спартак» заинтересован в услугах защитника испанского «Бетиса» Луиса Фелипе, об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

По данным источника, итальянец ниже ростом, чем серб Срджан Бабич, которым также заинтересован столичный клуб, поэтому он котируется ниже.

Контракт 26-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее Фелипе выступал за итальянские «Лацио» и «Салернитану».

Защитник выступал за молодежную сборную Бразилии, но после получил итальянское гражданство и летом прошлого года дебютировал за «скуадру адзуру».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бетис Луис Фелипе трансферы футбола - лето 2023
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