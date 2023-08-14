Мостовой похвалил Захаряна

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем трансфере хавбека «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Молодец! Арсен правильно делает, что хочет попробовать свои силы за рубежом. У него есть преимущество — он молодой. Плюс он талантливый хороший футболист», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Эксперт отметил, что Захаряну придется непросто в испанском клубе, ему предстоит бороться за место в составе, а играть хотят все.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.