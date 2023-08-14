«Факел» в ближайшее время подпишет контракт с южноафриканским полузащитником

Воронежский «Факел» в ближайшее время подпишет соглашение с 26-летним опорным полузащитником польского клуба «Радомяк» Табо Селе, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, южноафриканский футболист ждёт оформления визы, после чего вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта с воронежским клубом. Также отмечается, что он разорвет свой контракт с нынешним клубом, который рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Селе был в структуре португальской «Бенфики».