Малком забил клубу Камано и Крыховяка в первом туре лиги Саудовской Аравии

Экс-форвард «Зенита» Малком Филипе забил в первом туре чемпионата Саудовской Аравии за свой новый клуб – «Аль-Хиляль». Гол в ворота клуба «Абха» в гостевом очном матче состоялся на 31-й минуте встречи, Малком своим ударом открыл счёт игры.

Отметим, что этот гол стал четвёртым результативным действием экс-нападающего «Зенита» в четырёх матчах за «Аль-Хиляль».

Кстати, в составе оппонентов «Аль-Хиляля» играют такие известные российскому болельщику имена как Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано. Ранее оба представляли столичный «Локомотив».

Текстовую трансляцию матча «Абха» - «Аль-Хиляль» проводит портал LiveResult.ru. Хозяева уже успели сравнять счёт - на табло 1:1, к концу подходит первый тайм.