Рядно - второй самый молодой автор гола ЦСКА в текущем веке

17-летний защитник московского ЦСКА Михаил Рядно в воскресенье вечером поразил ворота «Сочи» в домашнем матче РПЛ (3:1).

Любопытно, что после этого Рядно стал вторым самым молодым автором гола в истории своего клуба в чемпионатах России в 21-м веке. Как сообщает Opta Sports, опередил его лишь воспитанник «армейцев», экс-форвард столичного «Торпедо» и «Амкара» Александр Салугин. Он сделал это в возрасте 17 лет и 27 дней в 2005 году.

Сам Рядно забил в возрасте 17 лет и 329 дней. Кстати, бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев также забил свой гол за армейский клуб в возрасте 17 лет и 329 дней, но 15 лет назад - в 2008 году. Поэтому Рядно и Дзагоев делят почётное второе место в этом рейтинге.