В Турции рассказали о деталях сделки между ЦСКА и «Бешикташем» по Зайнутдинову

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме рассказал подробности о переходе полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Команды достигли соглашения на сумму 4,5 миллиона евро. Планы выплат обсуждаются. Игрок прибудет в Турцию в течение 1-2 дней», - заявил журналист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Ранее Sport24 сообщил, что соглашение 25-летнего футболиста со стамбульской командой уже подписано и будет рассчитано до 30 июня 2027 года, и он будет получать по 1,2 миллиона евро за один сезон.

Стоит отметить, что по новым правилам Федерации футбола Турции игрок сборной Казахстана не будет считаться легионером.