Сапета: «Захаряна ждёт серьёзный вызов»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета порассуждал о трансфере Арсена Захаряна из столичного «Динамо» в «Реал Сосьедад». По словам наставника «бело-голубых» Марцела Лички, Арсена уже можно считать игроком баскского клуба.

«В «Динамо» он начинал молодым и перспективным, но теперь перерос это время и стал лидером команды, креативным игроком. Мог забивать, отдавать ассисты, чувствовал взрослую мужскую игру. Его ожидает более серьёзный вызов», - цитирует Сапету «Матч ТВ».

Ранее стал известен срок потенциального контракта Захаряна с новым клубом.

«В принципе радует, что из РПЛ люди уезжают в Европу. Тем более воспитанники команд», - добавляет Сапета.