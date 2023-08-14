Стали известны стартовые составы матча «Пари НН» - «Ахмат»

«Пари НН» и грозненский «Ахмат» огласили стартовые составы на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги.
Стартовый состав «Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Семенов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Харин, Ильин, Конате.
Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.Ru.
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