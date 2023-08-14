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«Ростов» не будет усиливать вратарскую позицию этим летом

14 Августа 2023 • 18:16 Комментировать
Сочи
...
Ростов
19.08 20:00

Тренер голкиперов «Ростова» Виталий Кафанов заверил, что дончане не будут усиливаться новым вратарём текущим летом.

«Нет, на сегодня о новом вратаре в команде разговоров нет», - ответил Кафанов «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас основным голкипером дончан является 34-летний Сергей Песьяков. Экс-спартаковец выступает за свой клуб уже шесть лет. Его сменщиком является небезызвестный 28-летний голкипер Никита Медведев.

После четырёх туров РПЛ «Ростов» идёт в турнирной таблице РПЛ на седьмом месте с семью баллами. Что любопытно, игроки клуба забили и пропустили по семь голов.
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Виталий Кафанов Никита Медведев
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