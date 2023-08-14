Стало известно, какой контракт «Реал Сосьедад» предлагает полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», представители испанского клуба предлагают Захаряну трудовое соглашение, которое будет рассчитано на срок более пяти лет. По информации источника, сторону хавбека не устраивают такие условия. Сообщается, что агенты российского футболиста считают длительность контракта слишком большой.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что заработная плата Захаряна в «Реал Сосьедаде» может составить около одного миллиона евро в год.