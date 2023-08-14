Хохлов рассказал, что надо сделать Захаряну для адаптации в Ла Лиге

Главный тренер «Сочи», бывший динамовец и экс-полузащитник «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов рассказал, что непременно нужно сделать Арсену Захаряну, чтобы адаптироваться к новому чемпионату и стране.

«Важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации. Язык – это основа для её прохождения», - делится Хохлов для «Спорт-Экспресса».

Хохлов выступал за «Реал Сосьедад» на протяжении трёх лет карьеры – с 2000 по 2003 годы. Захарян уже практически перебрался в баскский клуб из столичного «Динамо».

«Очень хороший выбор Арсена. Команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках. Надеюсь, сам он тоже покажет хороший футбол», - добавляет Хохлов.

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