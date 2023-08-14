Лаксальт: Каждый футболист «Динамо» заиграл бы в Ла Лиге

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт считает, что каждый игрок столичного клуба смог проявить себя в чемпионате Испании.

Уругваец отметил, что у «бело-голубых» выступают игроки высокого уровня.

«Но все зависит от того, хотят ли они сами уехать в Европу.

Я не собираюсь уходить из клуба нынешним летом, этот сезон точно проведу в «Динамо», — заявил Лаксальт в разговоре с «РБ Спорт».

В ближайшее время ожидается, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян подпишет долгосрочный контракт с испанским «Реал Сосьедадом». Сумма трансфера должна составить 13 миллионов евро без учета бонусов.