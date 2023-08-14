Журналист из Турции, близкий к «Бешикташу», Эркан Акдемир в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что стамбульский клуб заключил контракт с полузащитником ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летний футболист заключил контракт с «Бешикташем» до лета 2027 года.

«Да, «Бешикташ» договорился обо всем с ЦСКА и самим игроком. Остались какие-то технические детали. Как вы знаете, в клубе следили и следят за многими игроками из чемпионата России, но именно к Зайнутдинову был особенный интерес. Его очень хочет видеть в команде главный тренер Шенол Гюнеш, поэтому, даже когда клубы пару недель назад не договорились, «Бешикташ» снова активизировался в переговорах», - заявил Адкемир.

Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года.