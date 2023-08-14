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Турецкий журналист - о Зайнутдинове: «Да, «Бешикташ» договорился обо всём с ЦСКА и самим игроком» эксклюзив

14 Августа 2023 • 17:40 Комментировать

Журналист из Турции, близкий к «Бешикташу», Эркан Акдемир в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что стамбульский клуб заключил контракт с полузащитником ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летний футболист заключил контракт с «Бешикташем» до лета 2027 года. 

«Да, «Бешикташ» договорился обо всем с ЦСКА и самим игроком. Остались какие-то технические детали. Как вы знаете, в клубе следили и следят за многими игроками из чемпионата России, но именно к Зайнутдинову был особенный интерес. Его очень хочет видеть в команде главный тренер Шенол Гюнеш, поэтому, даже когда клубы пару недель назад не договорились, «Бешикташ» снова активизировался в переговорах», - заявил Адкемир.

Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов
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