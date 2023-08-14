Сафонов вышел на первое место среди вратарей РПЛ по предотвращённым голам

После четвёртого тура РПЛ вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вышел на первое место среди вратарей лиги по предотвращённым голам. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, Сафонов предотвратил 2,9 гола в свои ворота, по этому показателю он обошёл Илью Лантратова (2,1), лидировавшего после второго тура.

Напомним, что лидер РПЛ, «Краснодар» пропустил лишь один гол (от «Динамо» в первом туре) в стартовых четырёх турах – ни у одной другой команды чемпионата России нет меньше трёх пропущенных голов.

«При этом по допущенным ударам и ударам в створ «Краснодар» идет в середине таблицы», - отмечают аналитики.

В пятом туре Премьер-лиги «быки» примут дома московский «Локомотив».