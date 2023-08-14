Захарян до сих пор находится в Москве – известна причина

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян до сих пор находится в столице.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин отправится в Испанию для прохождения медосмотра, когда «Реал Сосьедад» договорится об условиях контракта. Также сообщается, что испанский клуб должен перевести столичному клубу 12 миллионов евро одним траншем, без разбивки по годам.

Вчера, 13 августа, Захарян не попал в заявку на матч четвертого тура РПЛ против «Балтики» (2:0), а главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка сообщил, что россиянина уже можно считать игроком «Реал Сосьедада».