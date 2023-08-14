Кузнецов сомневается, что Захарян потянет уровень Ла Лиги

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился мнением о предстоящем переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Думаю, «Реал Сосьедад» — хороший вариант для Захаряна. Но я не уверен, что Арсен потянет уровень футбола там. Он точно не будет играть во всех матчах», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Специалист признался, что не знает, стоило ли Захаряну уезжать прямо сейчас, но любой футболист хочет играть в Европе, поэтому нужно пожелать удачи игроку.

В текущем сезоне Захарян принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал один ассист.