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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов сомневается, что Захарян потянет уровень Ла Лиги

14 Августа 2023 • 17:22 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Сельта
19.08 18:00

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился мнением о предстоящем переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Думаю, «Реал Сосьедад» — хороший вариант для Захаряна. Но я не уверен, что Арсен потянет уровень футбола там. Он точно не будет играть во всех матчах», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Специалист признался, что не знает, стоило ли Захаряну уезжать прямо сейчас, но любой футболист хочет играть в Европе, поэтому нужно пожелать удачи игроку.

В текущем сезоне Захарян принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Дмитрий Кузнецов Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕЛЬТА
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