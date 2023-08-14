Форвард «Оренбурга»: «Если переход в «Динамо» состоится в будущем, я буду счастлив»

Нападающий футбольного клуба «Оренбург» Брайан Мансилья высказался о возможном переходе в московское «Динамо».

Форвард отметил, что столичный клуб действительно проявлял к нему интерес, но официальных предложений не было, и на данный момент он остается в уральском клубе, где нужно решать свои задачи.

«Не расстраиваюсь, продолжаю расти и улучшать свою игру. Все мои мысли сейчас только об «Оренбурге». Если такой переход состоится в будущем, я буду счастлив, — заявил Мансилья в эфире программы «Наши иностранцы» на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Контракт 26-летнего футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.