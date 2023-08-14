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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «В какой-то момент Захарян стал невыразительным игроком» эксклюзив

14 Августа 2023 • 17:15 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Вам грустно, что Захарян покидает наш чемпионат?

- Понимаете, в последнее время он не был одним из лидеров нашего чемпионата. В какой-то момент он стал невыразительным игроком и ничем не отличался от других.

- С чем связываете такой спад?

- Видимо, сказывалась свистопляска с «Челси» и другими командами. В конце прошлого сезона и в начале этого он ничем не выделялся среди остальных футболистов «Динамо». Конечно, для клуба это потеря. Тем более, он системообразующий футболист. Это потеря для «Динамо», но не для всего российского футбола.

- Чемпионат Испании ему подходит стилистически?

- Трудно сказать, всё зависит от него. Задатки у него есть, задатки хорошие. Это все отмечают, но их же ещё надо реализовать. Непонятно, как у него сложатся отношения с командой и тренером. Он никогда не играл заграницей, тем более в топовом чемпионате. Здесь много вопросов, на которые пока нет ответов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Вячеслав Колосков Арсен Захарян
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