Созин отреагировал на инцидент Дзюбы с журналистом

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поведении форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«То, что Дзюба творит в YouTube, о чем и как он там говорит, по-моему, заслуживает рассмотрения комитетом по этике РФС», — приводит слова Созина портал Vprognoze.

Как считает эксперт, Дзюба не понимает, почему он виноват в ситуации с угрозами журналисту, потому что раньше на его слова и поведение все закрывали глаза.

Ранее появилась информация, что КДК РФС начал проверку инцидента с участием нападающего «Локомотива».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба забил один гол в трех матчах Российской премьер-лиги.