Сёмин: «Если что, Карпин подскажет Захаряну, что надо делать, чтобы заиграть в Испании»

Российский специалист Юрий Сёмин высказался о переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Сёмин отметил, что динамовец является техничным игроком, и в Ла лиге любят таких футболистов, к тому же исторически российским игрокам всегда было комфортно в Испании.

«Если что, Карпин подскажет Захаряну, что надо делать, чтобы заиграть в Испании. Но за место в стартовом составе придется бороться, к этому надо быть готовым», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Захарян завтра, 15 августа, пройдёт медосмотр перед переходом в «Реал Сосьедад».