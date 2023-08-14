Агент игрока ЦСКА Глебова рассказал о состоянии полузащитника

Агент полузащитника московского ЦСКА Кирилла Глебова Антон Железняков рассказал о состоянии своего клиента.

«Все нормально с Кириллом, ничего серьёзного нет. Сегодня у него должно быть дополнительное обследование, чтобы назначили лечение», - заявил агент в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что 19-летний футболист получил серьезно повреждение в матче четвертого тура РПЛ против «Сочи» (1:0), после он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Спустя некоторое время пресс-служба столичного клуба сообщила, что игрок смог избежать перелома позвоночника.