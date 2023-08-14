Пономарёв — о Заболотном: «Такие люди нужны команде — бестолковые, не совсем техничные»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Антона Заболотного.

По мнению ветерана, такие игроки, как Заболотный, необходимы команде, так как они не боятся идти в единоборства.

«Такие люди нужны в команде — бестолковые, не совсем техничные. Но он лезет во все дырки, он может подставить голову, ногу, что угодно — любую часть тела, чтобы выйти победителем. Он не боится единоборств», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

В текущем сезоне 32-летний Заболотный провёл за ЦСКА семь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В четырёх турах РПЛ «армейцы» набрали девять очков и сейчас занимают третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 19 августа против «Динамо». Начало — в 15:00 по московскому времени.