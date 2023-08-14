Пономарёв — о старте ЦСКА: «Три победы в четырёх играх — это хорошо»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о результатах «армейцев» на старте нового сезона.

«Старт сезона нормальный — три победы в четырех играх, девять очков из 12 возможных, это хорошо. Самое главное на старте сезона — быть вверху таблицы», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «красно-синие» сойдутся в дерби с «Динамо». Матч пройдет 19 августа, начало запланировано на 15:00 по столичному времени.

Напомним, прошлый сезон команда Владимира Федотова завершила на второй строчке в РПЛ. Кроме того, ЦСКА стал обладателем Кубка России.