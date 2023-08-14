Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Как относитесь к переходу Захаряна в «Реал Сосьедад»?

- Положительно. Молодым футболистам хочется покорять новые горизонты, международные арены. Думаю, Захарян после истории с «Челси» очень хотел уехать и попробовать себя в Европе. Если есть такой вариант, то почему нет? Я всегда за то, чтобы молодые ребята ехали в топ-чемпионаты, прогрессировали там и приносили этим пользу российскому футболу.

- Захарян готов к Ла Лиге?

- Футболисты РПЛ ко многим чемпионатам готовы. Но там нужно очень сильно мобилизоваться, потому что совсем другие условия, скорости, подготовка.

- Захаряну потребуется время на адаптацию?

- Да. Думаю, после полугода адаптации все привыкают и могут хорошо играть. Поэтому я не вижу проблем для Захаряна. Максимум ему надо месяц-два, чтобы понять, что к чему, окрепнуть и начать себя показывать.

- То есть, в ближайшее время его не стоит ждать в основе?

- Вряд ли его будут сразу ставить в состав. Наверняка дадут адаптироваться, осмотреться, и на него будут смотреть. Где-то через месяц ему начнут давать шанс. А может быть и раньше. Всё зависит от Захаряна и от того, как он будет проявлять себя на тренировках. Для европейского наставника именно работа на тренировках является показателем всего.

- Как оцениваете уровень клуба? Он будет играть в Лиге чемпионов.

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- Это, конечно, здорово, когда играешь в клубе, который выступает в Лиге чемпионов. От этого гимна идут мурашки. Но для этого надо проявить себя так, чтобы тебя покупали уже какие-то гранды, за большие деньги и на большую зарплату.

- В плане языка в «Челси» было бы проще адаптироваться?

- Там очень много сложностей, начиная от коммуникаций с партнерами, заканчивая бытовыми вопросами: где и с кем жить, как проводить свободное время. Все это влияет на футболиста, но первое время твое желание и мотивация пересилят все сложности.

- Насколько серьезной считаете потерю Захаряна для «Динамо»?

- Это серьезная потеря, но я думаю, что «Динамо» найдет, кем его заменить. Может быть, есть кто-то свой, а может, купят кого-то. Но большой проблемой, думаю, это не будет. После несостоявшегося трансфера в «Челси» Арсен выглядел не так, как всем хотелось бы. Думаю, «Динамо» сможет его заменить. Здесь самое главное хорошо себя проявить.

- «Динамо» - единственный клуб, который не подписал ни одного игрока в это трансферное окно. Вас это удивляет?

- Нет, не удивляет. Может быть еще будут приобретения. Может, что-то готовят. Много вариантов. Думаю, кто-то приедет, тем более что у клуба нет проблем с деньгами, чтобы кого-то купить.

Елена Григорьевская