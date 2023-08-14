Сорокин отказался идти на снижение зарплаты и был отправлен во вторую команду «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин был отстранён от тренировок с первой командой.

По информации издания «РБ Спорт», 27-летний футболист отказался пойти на снижение зарплаты, после чего и последовали санкции. Отмечается, что, скорее всего, Сорокин за «быков» больше не сыграет.

Напомним, Сорокин перешёл в «Краснодар» осенью 2019 года из «Рубина». В составе южан защитник успел провести в общей сложности 67 матчей, в которых ему удалось отметиться тремя результативными передачами.

Действующий контракт Сорокина с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.