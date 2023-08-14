Президент «Реал Сосьедада» - о трансфере Захаряна: «Работа продолжается, посмотрим, сможем ли мы решить проблемы»

Президент «Реал Сосьедада» Хоакин Аперрибай высказался о нынешней ситуации с трансфером полузащитника московского «Динамо» Арсеном Захаряном.
Спортивный деятель отметил, что на данный момент не может рассказать подробнее, ведь идёт работа над переходом.
«Контракт с ним ещё не согласован. Работа продолжается. Посмотрим, сможем ли мы решить проблемы», — приводит слова Аперрибая Mundo Deportivo.
Ранее СМИ сообщали, что россиянин завтра, 15 августа, пройдёт медосмотр перед переходом в испанский клуб.
По данным некоторых источников, сумма сделки составит 12 миллионов евро + бонусы.
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