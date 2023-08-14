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Полузащитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов подписал контракт с турецким «Бешикташом» слухи

14 Августа 2023 • 16:11 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подписал контракт с турецким «Бешикташом».

По данным Sport24, игрок сборной Казахстана заключил долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2027 года, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро за один сезон.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

Зайнутдинов выступал за столичный клуб на протяжении трёх последних лет.

Ранее 25-летний футболист выступал за «Ростов» и несколько команд из Казахстана.

В 2018 году игрок дебютировал за национальную сборную Казахстана и с тех пор принял участие в 30 играх.

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ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2023
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