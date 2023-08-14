Форвард ЦСКА Чалов: Не обидно, что меня стали называть Пеналду

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о шутках в свой адрес после его результативности в нынешнем сезоне.

Футболист отметил, что ему не обидно, что его стали называть Пеналду.

«Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» — это не так просто, как кажется», - приводит слова Чалова Sport24.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард в четырех проведенных играх отметился четырьмя забитыми мячами, все они были с пенальти. Также в двух матчах Кубка России он забил один мяч, но уже с игры.