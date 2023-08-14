Алдонин высказался о победе ЦСКА над «Сочи»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе столичного клуба над «Сочи» (3:1) в рамках четвертого тура РПЛ.

Экс-игрок сборной России отметил, что самое главное, что «армейцы» смогли забрать три очка, но, к сожалению, не обошлось без нервной концовки.

«Необходимо отметить игру гостей. Даже в меньшинстве они очень уверенно смотрелись. Было тревожно, что победа может уйти прямо из-под носа», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что в составе победителей отметились Николай Заблолотный и Михаил Рядно, также автогол на счету форварда «Сочи» Луки Джорджевича.