Костанца: «Самарские пляжи чем-то похожи на бразильские»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что его радует наличие пляжей в Самаре.

Бразилец отметил, что между культурами его родной страны и России существует большая разница, однако самарские пляжи во много похожи на то, что он видел в Бразилии.

«Очень большая разница между культурами в России и Бразилии. Но в Самаре есть пляжи — они чем-то похожи на бразильские. Особенно летом. Это мне нравится», — цитирует Костанцу Sport24.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провёл за «Крылья Советов» пять матчей и забил один гол. Цвета самарской команды футболист защищает с января 2022 года.