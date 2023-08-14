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Форвард «Локомотива» Изидор: «Пора менять ситуацию, есть вероятность моего ухода»

14 Августа 2023 • 15:27 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
19.08 19:30

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своем будущем.

Форвард отметил, что, когда он не выходит на поле, ему ментально тяжело, поэтому нет уверенности, что он может играть хорошо, сидя на скамейке запасных.

«Перед началом сезона я говорил ему, что мне не нравится сидеть на скамейке запасных. Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду», - приводит слова француза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Изидор принял участие в шести играх, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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