Форвард «Локомотива» Изидор: «Пора менять ситуацию, есть вероятность моего ухода»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своем будущем.

Форвард отметил, что, когда он не выходит на поле, ему ментально тяжело, поэтому нет уверенности, что он может играть хорошо, сидя на скамейке запасных.

«Перед началом сезона я говорил ему, что мне не нравится сидеть на скамейке запасных. Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду», - приводит слова француза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Изидор принял участие в шести играх, в основном выходя на замену, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.