Стало известно, когда полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян пройдет медосмотр перед переходом в «Реал Сосьедад».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с информацией, медосмотр запланирован на завтра, 15 августа.

Ранее главный тренер столичного клуба Марцел Личка заявил, что россиянина уже можно считать игроком испанского клуба.

Генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров сообщил, что Захарян должен отправиться в Испанию сразу после матча четвертого тура РПЛ против «Балтики».