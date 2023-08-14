Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Захарян пройдёт медосмотр для «Реал Сосьедада» слухи

14 Августа 2023 • 15:06 Комментировать

Стало известно, когда полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян пройдет медосмотр перед переходом в «Реал Сосьедад».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с информацией, медосмотр запланирован на завтра, 15 августа.

Ранее главный тренер столичного клуба Марцел Личка заявил, что россиянина уже можно считать игроком испанского клуба. 

Генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров сообщил, что Захарян должен отправиться в Испанию сразу после матча четвертого тура РПЛ против «Балтики».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
15:27 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Локомотива» Изидор: «Пора менять ситуацию, есть вероятность моего ухода»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма возможного трансфера Бабича в «Спартак» слухи
15:06 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Захарян пройдёт медосмотр для «Реал Сосьедада» слухи
14:49 · Россия. Премьер-лига
Испанский журналист: «Деньги испортили Смолова»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Стала известная возможная зарплата Бабича в «Спартаке»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Рядно: ЦСКА требуется усиление
14:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: У «Спартака» и ЦСКА есть шансы на чемпионство
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кики пришёл в «Урал», чтобы творить историю»
14:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» близок к покупке защитника сборной Сербии слухи
14:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о Захаряне: Он точно не затеряется в Испании
14:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Матч с «Уралом» показал, что у «Спартака» есть проблемы»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Считаю, что комитет по этике должен рассмотреть ситуацию с Дзюбой»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова рассказал о состоянии защитника
13:48 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «В Испании Захаряну предстоит всё доказывать заново»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Два турецких клуба хотят приобрести защитника «Зенита» Алипа слухи
Все новости
Рекомендуем