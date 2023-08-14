Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Вы огорчены из-за того, что наш чемпионат покидает такой перспективный игрок?

- Почему огорчён? У него есть перспективы в Европе, ему только надо там заиграть. Правда, в последнее время он играл не так ярко. Могу пожелать ему только удачи и побольше игровой практики.

- «Реал Сосьедад» - оптимальное место для продолжения карьеры?

- Смотря на какую роль они его взяли. Может, в клубе смотрят на него как на перспективного игрока. Надо, чтобы он попал в основной состав.

- Чемпионат Испании стилистически подходит Захаряну?

- Не могу ничего предполагать. В последнее время он играл не так хорошо, как в позапрошлом сезоне. Там более интенсивный футбол. Посмотрим, как он впишется.

Ранее сообщалось, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» должен состояться на этой неделе.