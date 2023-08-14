Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
- Вы огорчены из-за того, что наш чемпионат покидает такой перспективный игрок?
- Почему огорчён? У него есть перспективы в Европе, ему только надо там заиграть. Правда, в последнее время он играл не так ярко. Могу пожелать ему только удачи и побольше игровой практики.
- «Реал Сосьедад» - оптимальное место для продолжения карьеры?
- Смотря на какую роль они его взяли. Может, в клубе смотрят на него как на перспективного игрока. Надо, чтобы он попал в основной состав.
- Чемпионат Испании стилистически подходит Захаряну?
- Не могу ничего предполагать. В последнее время он играл не так хорошо, как в позапрошлом сезоне. Там более интенсивный футбол. Посмотрим, как он впишется.
Ранее сообщалось, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» должен состояться на этой неделе.
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