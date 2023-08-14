Испанский журналист: «Деньги испортили Смолова»

Испанский журналист Хосе Игнаисо Ортега поделился мнением о нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове, который в 2020 году выступал за «Сельту» на правах аренды.

По мнению журналиста, российский футболист приехал в чемпионат Испании слишком поздно.

«Смолов уехал слишком поздно, это нужно было сделать, когда он был звездой в «Краснодаре», лучшим бомбардиром РПЛ. Думаю, в данной ситуации деньги испортили человека», — приводит слова Ортеги Metaratings.

В составе «Сельты» Смолов провёл в общей сложности 14 матчей и забил два гола. Отметим, что также в карьере российского футболиста был нидерландский «Фейеноорд», за который он выступал в 2010 году.