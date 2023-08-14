Стала известная возможная зарплата Бабича в «Спартаке»

Стало известно, какие условия предложил московский «Спартак» защитнику Срджану Бабичу.

По данным Metaratings.ru, сербский футболист испанской «Альмерии» сможет зарабатывать 1,5 миллиона евро за один сезон.

Ранее телеграм-канал «У Кузьмича» сообщил, что столичный клуб близок к трансферу футболиста сборной Сербии.

Контракт 27-летнего футболиста с «Альмерией» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ла лиги Бабич принял участие в 34 играх, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами.