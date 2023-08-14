Рядно: ЦСКА требуется усиление

Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался о нынешнем составе «армейцев».

«ЦСКА на старте сезона не хватает обоймы, потому что многие травмированы. Сейчас, наверное, чувствуется, что нужны новые подписания», — приводит слова Рядно «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 17-летний защитник появился на поле в семи матчах за основную команду, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за четыре тура.

19 августа «красно-синие» сойдутся в дерби с «Динамо». Начало матча запланировано на 15:00 по мск.