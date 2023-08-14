Тарханов: У «Спартака» и ЦСКА есть шансы на чемпионство

Известный тренер Александр Тарханов оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на чемпионство в новом розыгрыше РПЛ.

«ЦСКА на фоне «Спартака» смотрится более организованной командой. На дистанции это очень важное качество. И у них, и «Спартака» есть шансы в этом сезоне стать чемпионами», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что не стоит забывать о «Краснодаре», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, а также об «Урале», идущим на второй строчке.

После четырех туров РПЛ ЦСКА располагается на третьем месте, «Спартак» — на четвертом. У обеих команд по девять очков.

