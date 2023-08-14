Мостовой – о Захаряне: Он точно не затеряется в Испании

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Мостовой отметил, что россиянин точно не затеряется в Испании, а «Сосьедад» является хорошей командой, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

«Ему придется бороться там за свое место в составе – просто так тебя не поставят. Там совершенно другой уровень конкуренции», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров сообщил, что Захарян в ближайшее время должен пройти медицинское обследование перед переходом в новый клуб.