Тарханов: «Матч с «Уралом» показал, что у «Спартака» есть проблемы»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Спартака» в текущем сезоне.

«Матч с «Уралом» показал, что у «красно-белых» есть проблемы по части организации игры. Когда их соперник действует в неудобной манере: высоко прессингует, выбегает в острые контратаки, то «Спартак» теряется», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в такой ситуации футболисты «Спартака» ошибаются в передачах, после чего и пропускают голы.

Напомним, «красно-белые» проиграли «Уралу» в четвертом туре РПЛ. Это поражение стало для команды Гильермо Абаскаля первым в новом сезоне.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа. Старт поединка намечен на 19:30 по мск.