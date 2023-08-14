Созин: «Считаю, что комитет по этике должен рассмотреть ситуацию с Дзюбой»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об инциденте, который произошёл с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы после матча четвёртого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Напомним, после игры 34-летний Дзюба нагрубил журналисту, пригрозив ему физическим насилием. По мнению Созина, комитет по этике обязан рассмотреть этот эпизод и наказать Дзюбу.

«Я считаю, что Дзюба — это публичный человек, который нагрубил находящемуся на работе журналисту, задавшему ему вопрос про футбол. Поэтому считаю, что комитет по этике должен, как минимум, рассмотреть эту ситуацию.

По моему мнению, инцидент с корреспондентом вопиющий. Никакого хамства в вопросе Артёму не было. Надо уметь держать себя в руках», — приводит слова Созина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» четыре матча и забил один гол. В четырёх турах РПЛ «железнодорожники» набрали пять очков и сейчас занимают девятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.