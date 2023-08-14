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«Пари НН» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

14 Августа 2023 • 17:30 Комментировать
Пари НН
...
Ахмат
1 2.70 X 3.05 2 2.85
Через 0 ч. 42 мин.

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Ахмат».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Пари НН - Ахмат

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Пари НН0:0Ахмат
Нигматуллин АртурМасоэро Лукас ГабриэльАлександров ВикторГоцук КириллЖивоглядов ДмитрийКарапузов ВладиславКалинский НиколайМайга МамадуСевикян ЭдгарСулейманов ТимурТрошечкин Александр
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонКорреа ЖозеЖигулёв ИльяМихайлов ЯрославТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемКухарчук ИльяДжиянов РусланбекЮлдошев ИброгимхалилБотнарь Виталий
Шелия ГиоргиХарин ЕвгенийЧеликович ЯсминТодорович ДаркоСемёнов АндрейИльин ВладимирБериша БернардОлейников ИванКамилов ВладиславТимофеев АртёмКонате Мохамед II
Запасные: Ковачев СветославУциев РизванТашаев РизванВолков Владислав IIМацуев МинкаилДиванович ЗаимЯкуев МагомедБыстров МаратОпарин МихаилБогосавац Мирослав
14 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Пари НН
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ПАРИ НН АХМАТ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.70 3.40 2.70
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