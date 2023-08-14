«Пари НН» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Ахмат
Доступ после регистрации
Протокол игры
Нигматуллин Артур•Масоэро Лукас Габриэль•Александров Виктор•Гоцук Кирилл•Живоглядов Дмитрий•Карапузов Владислав•Калинский Николай•Майга Мамаду•Севикян Эдгар•Сулейманов Тимур•Трошечкин Александр
Шелия Гиорги•Харин Евгений•Челикович Ясмин•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Ильин Владимир•Бериша Бернард•Олейников Иван•Камилов Владислав•Тимофеев Артём•Конате Мохамед II
14 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
Бан пользователя