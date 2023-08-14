Кирьяков: «В Испании Захаряну предстоит всё доказывать заново»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист продолжит карьеру в клубе «Реал Сосьедад». Сумма трансфера составит примерно 12 миллионов евро.

По мнению Кирьякова, Захарян обладает необходимыми качествами для успешных выступлений в чемпионате Испании, однако ему необходимо упорно работать, чтобы наилучшим образом проявить себя в новой лиге.

«У него есть хорошие качества, скорость, работа с мячом, видение поля. Если Арсен быстро адаптируется к испанскому чемпионату, у него есть все шансы заиграть там.

Ему предстоит всё доказывать заново не только в играх, но и тренировочном процессе каждый день», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.