Два турецких клуба рассматривают вариант с покупкой защитника питерского «Зенита» Нуралы Алипа уже в летнее трансферное окно, об этом сообщает Sports Digitale.

По данным источника, на игрока сборной Казахстана претендуют «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир».

Контракт 23-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Алипа в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Алип принял участие в пяти играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.