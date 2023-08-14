Защитник московского «Динамо» Эли Даса может пропустить матч пятого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Как сообщил «РБ Спорт» источник, знакомый с информацией, восстановление израильтянина, который не играл в двух последних турах из-за повреждения, идёт согласно протоколу, но на данный момент нет точного ответа, сможет ли он помочь своему клубу в предстоящем дерби.

Поединок между «Динамо» и ЦСКА состоится в субботу, 19 августа. Поединок пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Контракт капитана сборной Израиля с «Динамо» рассчитан до конца нынешнего сезона.