Скворцов: «Зайнутдинов готов играть в таком большом клубе, как «Бешикташ»

Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что за 25-летнего футболиста турецкий клуб заплатит 5 миллионов евро. По мнению Скворцова, Зайнутдинов способен выступать за такой клуб, как «Бешикташ».

«Зайнутдинов – очень сильный футболист. Не знаю, как у него всё сложится, но хочу пожелать ему удачи. Уверен, он со всем справится в любом европейском чемпионате», — приводит слова Скворцова Metaratings.

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.